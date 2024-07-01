"Це огидно": нареченого розкритикували за вбрання на весілля – скандальне фото

1 липня 2024, 16:46
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Джерело:

Reddit

Закохана пара зустрічалася 13 років перш ніж одружилася. Однак весільне фото молодят спровокувало палку дискусію у мережі. Причина – вбрання нареченого.

"Дякую, що прийшов не в одних трусах"

Весільне фото наречена опублікувала у мережі зі словами: "Сьогодні був мій день! Ми це зробили. 13 років по тому і я одружена зі своїм партнером назавжди".

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На фото дівчина була у довгій мереживній сукні білого кольору, а її коханий – в кепці, червоній довгій футболці, спортивних шортах і кросівках. Чоловіка одразу ж почали критикувати за недоречне вбрання. Користувачі мережі зауважили, що він міг виявити більше поваги до своєї коханої.

  • "Ох, я так стараюся не засуджувати, але після 13 років спільного життя можна подумати, що наречений міг би докласти трохи більше зусиль, ніж одягатися, як школяр, який йде у спортзал";
  • "Це виглядає як: "Я благала його зробити пропозицію, і він нарешті погодився лише тоді, коли я поставила йому ультиматум";
  • "Я б за нього не вийшла. Якби мій чоловік з'явився в такому вбранні, я б розвернула машину, поїхала б додому і поміняла б замки";
  • "13 років разом. Дякую, що не прийшов у трусах";
  • "Це просто огидно".


Скандальне весільне фото молодят / Фото Reddit

Та судячи з допису нареченої, їй абсолютно байдуже на те, який вигляд мав наречений у день одруження. Жінка була щасливою, попри думки незнайомців. А це – головне.

Автор: Квітослава Туз