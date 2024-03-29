Подумав, що це жарт: наречені хитро змусили гостей заплатити за весілля

Весілля – дороге задоволення як для наречених, так і для гостей. Однак одна пара придумала, як зекономити на святкуванні й безсоромно скинула цей тягар на гостей.

"Дякуємо за весілля мрії"

Джек та його дівчина отримали запрошення на весілля друзів Софі та Джеффа у Великій Британії. Чоловік радо відповів згодою і через кілька місяців отримав нового листа – дещо дивного.

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У листі серед іншого писало: "Дякуємо, що відповіли на наше весілля, і дякуємо, що допомогли нам влаштувати весілля нашої мрії". Унизу було посилання і текст: "клацніть тут для оплати". Джек перейшов на платіжну сторінку й побачив вимогу сплатити 2000 фунтів стерлінгів за участь у весіллі.

Чоловік припустив, що це шахраї й негайно зателефонував у заклад, в якому мало відбутися весілля, аби повідомити про це. Однак там йому сказали, що Софі та Джефф "дякують за його внесок, який дозволить провести весілля їхньої мрії".

Джек був вражений, адже, коли він погодився прийти на весілля, наречені не попереджали про те, що доведеться за це заплатити. Чоловік спершу розізлився, але подумав, що наречений – дуже близький йому друг, то ж вирішив витратити всі свої заощадження. Джек сподівався, що хоч на весіллі зможе добре погуляти й спробувати найдорожчі напої та їжу. Однак сталося зовсім не так.

Далі було ще гірше

З'ясувалося, що напоїв на весіллі нема. Гості мали за власні гроші замовляти випивку на барі. Джек випив алкоголю на 30 фунтів, але коли пішов розраховуватися, то його чек був на 200 фунтів більшим. Працівники закладу пояснили, що молодята вирішили з кожного гостя стягнути плату за місце проведення святкування.

Джек був просто приголомшений. Йому довелося домовлятися з організаторами весілля про меншу плату, адже він вже витратив всі гроші, аби прийти на свято.

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Після весілля Джек перевірив вартість ресторану й підрахував, що суму розділили лише між гостями. Тобто наречені просто отримали безкоштовне весілля.

Наречений і наречена не тільки переклали вартість за неймовірно високу ціну на гостей після того, як люди відповіли на запрошення, але й передали оплату чайових на гостей без їхнього відома,

– обурився гість.

Джек не розуміє такої поведінки молодят, адже ні у Великій Британії, ні у США наречені не змушують гостей платити за весілля, та ще й так підступно і приховано.