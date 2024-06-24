"Кому потрібне таке свято": гості обурені, бо наречена встановила ліміти на алкоголь
Джерело:Reddit
Наречені вирішили встановити одне правило на своєму весіллі – ніякого безлімітного алкоголю. Та гості були приголомшені такою новиною і вважають, що весілля без випивки буде зіпсованим.
Чому наречені встановили ліміти на алкоголь
Наречена зізналася, що у її сім'ї були проблеми з алкоголем. Дівчина не любить п'яних людей, то ж не хоче, аби найважливіший день у її житті зіпсували п'яні гості.
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Наречені вирішили запропонувати кожному повнолітньому гостю дві спеціальні картки на алкогольні напої. У день весілля їх можна обміняти на два келихи. Що важливо, гість не може скористатися карткою іншого гостя, а пити отриманий напій можна лише за столиком, де він сидить.
Молодята вирішили заздалегідь попередити гостей про своє рішення, аби воно не стало для них несподіванкою. Наречена зізналася – такої реакції вона не очікувала.
Після того, як обидві родини і друзі отримали картки, мені часто дзвонять і грублять. Мій дядько сказав, що я дурепа, яка намагається "зіпсувати задоволення від весілля". Реакція всіх гостей була здебільшого негативною. Тепер у мене крутиться голова, коли я намагаюся зрозуміти, що робити,
– сказала жінка.
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У мережі вважають, що це занадто
Користувачі мережі назвали таку поведінку молодят "надмірним контролем". Вони зауважили, що встановлювати ліміти на алкоголь – нормально, адже від цього залежить і бюджет свята. Однак змушувати гостей пити свої коктейлі лише за столиками, або не дозволяти їм обмінюватися картками – вже занадто.
- "Кому потрібне таке свято?";
- "Ви можете заборонити алкоголь на весіллі, якщо хочете. Люди підуть рано, тому будьте готові. Але вирішуєте, де вони можуть випити – це дивний контроль. Ви не можете обмежувати людей у такий спосіб";
- "Якщо вам так некомфортно, напевно, варто влаштувати безалкогольне весілля";
- "Ви не наглядач у в'язниці. Це ж все-таки весілля";
- "Ви збираєтесь викликати охорону, щоб скрутити тітку Джоан, яка все одно буде пити?".