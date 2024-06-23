Чому наречений сам поїхав у медовий місяць

Наречений та його кохана Тоня одружувалися 18 червня. У цей особливий день в рідної сестри нареченої почалися передчасні пологи.

Читайте також "Не гості, а заручники": наречена отримала тонну хейту через 29 весільних правил

Тоня і Марта є дуже близьким, оскільки після смерті матері наречена виховувала свою сестру. Коли в Марти почалися пологи, Тоня не могла залишити її саму. Новонароджене немовля перевели у відділення реанімації, то ж це повністю зруйнувало плани молодят про медовий місяць. Тоня вирішила залишитися вдома і підтримати сестру.

Водночас наречений не захотів відмовлятися від відпустки. Він зауважив, що відпочинок вже був повністю оплачений, а повернути кошти не можна було. Крім того, чоловік взяв на роботі відпустку й не хотів втрачати її сидячи вдома.

Я отримав величезне ліжко лише для себе. Я використав усі курортні кредити, які були призначені для масажу для пар, романтичних екскурсій та спеціального харчування під час глибоководної риболовлі та туру островом на багі,

– розповів наречений.

Коли він повернувся додому, дружина все ще була заклопотана доглядом за сестрою. Тоня мала засмучений вигляд через те, що коханий поїхав у медовий місяць без неї. Наречений розповів, що багато друзів підтримали його рішення, водночас рідні Тоні засудили цей вчинок. Чоловік не вважає, що зробив погано, але він вирішив запитати думку незнайомців на онлайн-форумі, адже не знає, як йому діяти далі.

Цікаво Щоб пофантазувати: 5 гарячих романів про пристрасть та кохання

"Шлюб довго не протримається"

Користувачі мережі зауважили, що чоловік все зробив правильно. Мовляв, було б нерозумно, якби гроші просто пропали. Дехто навіть припустив, що цей шлюб довго не протримається, бо наречена на перше місце ставить свою сестру, а не чоловіка.