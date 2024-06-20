Правила розробили, аби пересвідчитися, що всі гості поводитимуться "правильно". Наречена зауважила: весілля триватиме лише 3 години й все має бути ідеально. Вона зауважила, що всі рідні та друзі знали про особливі вимоги до них й не протестували аж до того моменту, доки не побачили їх.

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Однак мережа не оцінила вчинку нареченої. Їй пишуть, що справедливо запровадити дрес-код весілля або надати гостям певні рекомендації. Водночас деякі з її правил – геть абсурдні. Люди зауважують, що це весілля радше нагадує знущання з гостей аніж світлу та радісну церемонію, яка подарує хороші спогади.

Це навіть не весілля, якщо воно має 30 правил. Буквально здається, що тебе тримають у заручниках, щоб вислухати обітниці, а потім змусити їсти їжу, яку ти або не любиш, або на яку в тебе алергія (чи нестерпність),
– написав один з користувачів мережі.

Непорозуміння виникли навіть з найближчими родичами. Зокрема, свекруха лютувала через те, що їй довелося обрати колір сукні, який їй геть не личить.


Гості не хочуть дотримуватися правил / Unsplash

Які правила запровадила наречена

  • Жінки мали прийти на весілля у блідо-жовтому вбранні, а чоловіки – у чорному.
  • Не приводити дітей до 12/11 років.
  • Лише морепродукти та веганська їжа (гостям дозволили приносити свою їжу).
  • Без камер.
  • Жодного вина, алкоголю або подібних речей.
  • Не можна розрізати торт.
  • Жодної драми.
  • Жодних освідчень чи оголошень.
  • Жодних "плюс 1" (якщо вони не знайомі з нареченою).
  • Жодних синіх джинсів.
  • Нічого не питайте у нареченої.
  • Лише короткі промови.
  • Жодного невідповідного вбрання.
  • Жодних недоречних речей.
  • Не можна шукати наречену/нареченого.
  • Не можна плакати.
  • Не можна кидатися букетом.
  • Не можна кричати.
  • Не можна розмовляти під час важливих моментів.
  • Жодних сюрпризів.
  • Не можна телефонувати.
  • Не можна вмикати гучну музику.
  • Жодних недоречних або божевільних танців.
  • Не торкайтися сукні/фати нареченої.
  • Не бути грубими/недоречними тощо.
  • Ви покидати весілля без необхідності.
  • Не передавати своє запрошення комусь іншому, хто може захотіти піти.
  • Підтвердити свою присутність.
  • Не відповідати на запрошення, якщо не впевнені, що прийдете.