Правила розробили, аби пересвідчитися, що всі гості поводитимуться "правильно". Наречена зауважила: весілля триватиме лише 3 години й все має бути ідеально. Вона зауважила, що всі рідні та друзі знали про особливі вимоги до них й не протестували аж до того моменту, доки не побачили їх.

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Однак мережа не оцінила вчинку нареченої. Їй пишуть, що справедливо запровадити дрес-код весілля або надати гостям певні рекомендації. Водночас деякі з її правил – геть абсурдні. Люди зауважують, що це весілля радше нагадує знущання з гостей аніж світлу та радісну церемонію, яка подарує хороші спогади.

Це навіть не весілля, якщо воно має 30 правил. Буквально здається, що тебе тримають у заручниках, щоб вислухати обітниці, а потім змусити їсти їжу, яку ти або не любиш, або на яку в тебе алергія (чи нестерпність),

– написав один з користувачів мережі.

Непорозуміння виникли навіть з найближчими родичами. Зокрема, свекруха лютувала через те, що їй довелося обрати колір сукні, який їй геть не личить.



Гості не хочуть дотримуватися правил / Unsplash

Які правила запровадила наречена