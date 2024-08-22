Хлопчик зіпсував весільний торт

Подруга нареченої вирішила анонімно поділилися цією ситуацією у мережі, щоб незнайомці допомогли з'ясувати, хто ж був неправий. Щоб не плутатися, назвемо подругу Керол, а наречену – Міранда.

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У сестер Міранди є племінники, то ж наречена ніяк не могла вирішити, чи запрошувати їх на свято. Жінка боялася, що діти можуть зіпсувати її весілля, адже вони не завжди слухняно поводяться. Однак Керол запевнила найкращу подругу, що все буде гаразд. Мовляв, на своє весілля вона дозволила приходити дітям і жодного разу про це не пошкодувала.

Поговоривши ще з братами і сестрами, Міранда зрештою вирішила додати дітей у список гостей.

На весілля Керол пішла разом зі своїм чоловіком та 4-річним сином. Під час церемонії вона намагалася захопити його "тихими справами", то ж хлопчик поводився чемно. Вже на танцмайданчику син Керол бігав туди-сюди разом з іншими дітлахами.

Коли настав момент розрізати весільний торт, Керол почула, як Міранда кричить ім'я її дитини.

Ми з чоловіком просунулися вперед, щоб побачити, що не так. Далі я бачу свого сина з інеєм навколо рота і на пальцях. З торта був відірваний невеликий шматок,

– розповіла Керол.

Жінка просила вибачення у нареченої, однак та її вже не чула. Міранда кричала: "Це ти винна. Твій син зіпсував мій торт. Він тут лише тому, що ви сказали мені, що варто було б запросити дітей!". Керол почала кричати у відповідь, що це була "випадковість" і "решта торта все ще ціла".

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Наречена перед усіма гостями сказала, що Керол їй більше не подруга і зобов'язала негайно покинути приміщення, інакше вона викличе охорону. Жінка та син розплакалися і в сльозах пішли з весілля.

Наступного дня одна з сестер нареченої подзвонила Керол і попросила пробачення за поведінку Міранди. Вона попросила Керол подзвонити подрузі й помиритися. Однак жінка не бажає миритися першою, бо почувається злою і приниженою.

Кого підтримали користувачі мережі

Допис Керол зібрав кілька тисяч коментарів. Більшість людей стали на сторону нареченої. Мовляв, вона мала краще наглядати за своїм сином. То ж користувачі мережі порадили жінці ще раз попросити пробачення у найкращої подруги.