Інцидент стався на Тайвані. Чоловік вирішив стежити за своєю дружиною й розставив для цього по всьому будинку приховані камери. Тепер він поплатиться за це.

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Як чоловік достежився до реального терміну

Пара була у шлюбі вже декілька років. Подружжя виховувало двох дітей. Зрештою, чоловік почав підозрювати, що, можливо, у дружини з'явився коханець. Щоб дізнатися правду, він встановив по будинку приховані камери. Перші "результати" він отримав через два тижні.

Чоловік побачив, що у той час, коли його немає вдома, дружина й справді розважається з коханцем. Зафіксовані кадри стали підставою для розлучення. Тим часом його дружина звернулася до правоохоронців. Колишнього коханого вона звинуватила у тому, що він втрутився в її особисте життя. Інформація про камери шокувала жінку. Чоловік намагався виправдатися начебто турботою про дітей. Він зауважив: вони скаржаться, що їхня мама проводить надто багато часу у ванній.

Однак абсурдне пояснення не задовольнило суддю. Чоловіка засудили до трьох місяців позбавлення волі. Його звинуватили у таємній зйомці приватного життя інших людей без їхньої згоди й поважної причини.