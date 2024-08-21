Нареченому було некомфортно через колишню

Цією історією наречений поділився анонімно, тож назвемо його Пітер. Чоловік зізнався, що весілля відбулося лише вчора, а йому терміново потрібна думка користувачів мережі щодо ситуації, яка сталася на святкуванні.

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Плануванням весілля повністю займалася наречена, то ж Пітер не знав, який гурт обрала його кохана. Вже на весіллі у солістці він впізнав свою колишню, з якою зустрічався ще в школі. Під час першого танцю нареченому було дуже некомфортно, то ж він вирішив діяти радикально.

Під час танцю я міг зосередитися лише на тому, що вона на сцені. Я сказав дружині, що співачка – моя колишня зі старших класів, і що мені неприємно, коли вона виступає. Вона сказала, що це дивний збіг обставин, і запитала, в чому взагалі проблема, якщо це було давно. Але для мене це була проблема,

– сказав наречений.

Наречена наголосила, що гурт гарно справляється зі своєю роботою і попросила коханого не перебільшувати. Однак той вже вирішив поговорити з гуртом.

Солістка впізнала Пітера, але поводилася дуже професійно. Вона сказала, що не знала, що це його весілля, а зрозуміла це лише коли побачила кількох спільних друзів. Водночас нареченому було байдуже на пояснення. Він сказав гурту, що у них є 30 хвилин на те, щоб зібратися і піти геть.

Солістка, як і решта членів гурту, була шокована. Музиканти повідомили, що не будуть віддавати гроші за замовлення, та Пітера це навіть не хвилювало. Він знайшов діджея, який замінив гурт.

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Весілля для нареченої було зіпсованим

Коли наречена дізналася, що її чоловік прогнав весільний гурт, то була просто в жаху. Вона припустила, що у нареченого залишилися почуття до колишньої, адже його поведінка була занадто різкою.

Діджей добре попрацював. Гості теж наче добре провели час і не помітили нічого. Але моя дружина не насолоджувалася взагалі. Після того, як усе закінчилося, вона відразу пішла спати в готель,

– розповів Пітер.

Наречена все ще дуже засмучена, а чоловік не розуміє чому. Користувачі мережі підтримали жінку й розкритикували поведінку чоловіка, назвавши його "егоїстом, який зіпсував весілля".