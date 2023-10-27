Неймовірно чуттєво: наречена розбурхала мережу весільним танцем з мамою

Танець нареченого з мамою та нареченої з татом – відома традиція на багатьох весілля. Це дуже чуттєвий момент, який викликає чимало теплих емоцій.

Але деякі наречені можуть зробити цей момент більш особливим. Так, користувачка TikTok Олівія Робінсон запросила на танець свою маму. Відповідне відео вона виклала на своїй сторінці у соцмережі і майже довела до сліз своїх підписників.

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Неймовірний танець

Олівія вийшла заміж у вересні цього року. Вона охоче ділиться із підписниками найяскравішими моментами цього особливого дня. Одним з таких як раз і став танець жінки зі своєю мамою.

Це твій знак станцювати з мамою на весіллі,

– написала вона у відео.

Робінсон показала, як в обіймах найріднішої повільно танцює під пісню Тейлор Свіфт "Never Grow Up". Від чуттєвості моменту жінки не могли стримати сліз. А присутні гості із захопленням спостерігали за ними, стоячи по колу.

Підписники Олівії теж оцінили чуттєвість моменту і навіть зізналися, що плакали разом з ними.

"Ця пісня змушує мене ридати на самоті. Якби я танцювала з мамою, я б плакала ще більше", – писала одна з користувачок.

А інші фоловери зазначали, що після побаченого переглянуть свої уявлення про весільні традиції і задумаються зробити танець саме мами та доньки.

"Я б розпалася на 100 000 частин, якби моя донька зробила таке. Дуже її люблю", – зазначила в коментарях одна з матусь.

Наразі це відео вже зібрало більше мільйона переглядів та сотні тисяч вподобайок.