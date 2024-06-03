Гірше, ніж можна уявити: наречена ошелешена сукнею, пошитою на замовлення – фото результату

Багато наречених надають перевагу індивідуальному пошиттю весільної сукні, адже в салоні не завжди можна знайти омріяний дизайн. Однак нема гарантій, що результат буде саме таким, як очікування. У цьому на власному досвіді переконалася одна наречена. Користувачі мережі були приголомшені жахливим результатом сукні, яку пошили дівчині.

Сукню нареченій віддали перед самим весіллям

Наречена обрала дизайн сукні для найважливішого дня у своєму житті й пішла з ним до "дизайнера". Дівчина навіть у страшному сні не могла уявити такого результату.

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Наречена мріяла про корсетну сукню А-силуету з тоненькими спадаючими бретелями та мереживом. "Дизайнер" шив вбрання три місяці, а дівчина безліч разів приходила на зняття мірок. Сукня була готова в останній момент перед весіллям.

Коли наречена побачила результат, то просто оніміла. Пошита сукня ані близько не була схожа на ту, яку вона хотіла. Замість ніжно спадаючого А-силуету, дівчина отримала приталену сукню до кісточок. Мало того, що тканина та фасон були зовсім іншими, пошите вбрання навіть не підійшло дівчині по розміру.

Очікування та реальність від сукні, пошитої по індивідуальному замовленні / Фото з соцмереж

Цією історією у мережі поділилася двоюрідна сестра нареченої. Вона зауважила, що дівчина дуже розбита через жахливу сукню, адже до весілля залишилися лічені дні. Наречена вимагала, щоб горе-дизайнер повернув їй гроші за невдале вбрання, однак той відмовився це робити. Мовляв, за тканину та роботу треба платити.

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Усі знають, наскільки стресовим і дорогим може бути весілля, а моя двоюрідна сестра – одна з найбільш самовідданих людей. Мені дуже сумно бачити, як нею скористалися,

– розповіла авторка допису.

Користувачі мережі зізналися, що навіть уявити не могли, що результат буде настільки жахливим: