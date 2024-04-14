Вона – нічне жахіття: наречена не хоче бачити на весіллі дружину свого брата

На прохання матері наречена зробила дружину свого брата подружкою нареченої. Однак тоді вона ще не знала, що це виллється в сімейну драму.

Показала всім весільну сукню нареченої

Замість того, щоб допомагати нареченій, жінка все псувала. Тепер молодята не хочуть бачити її на своєму весіллі.

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Усе почалося, коли наречена разом з подругами робила весільні запрошення. Невістка у той час вирішила не робила нічого. Коли наречена замовила групову консультацію з зачісок та макіяжу для своїх подруг, дружина брата не змогла оприділитися зі своїм образом. Через це консультацію довелося продовжити й відповідно наречена заплатила більше. Однак найгірше було далі.

Наречена разом з подругами пішла на примірку весільної сукні. Коли вона знайшла сукню своєї мрії, то виявилося, що та затісна. Наречена була дуже засмучена, але подумала, що до весілля ще є час, а тому вона зможе схуднути, щоб влізти в омріяне вбрання. Усі подруги підбадьорювали наречену й погодилися, що після дієти вона зможе вдягнути сукню.

Та коли дівчина повернулася додому й відкрила інстаграм, то була шокована. З'ясувалося, що невістка опублікувала фото, де вона "потворно" плаче у весільній сукні. Наречена була у розпачі, адже ніхто не мав бачити її у весільній сукні, а особливо – наречений. Невістка зруйнувала її мрії про цю сукню, бо тепер вона її точно не одягне.

Я подзвонила їй і вибухнула. Я сказала, що вона зіпсувала моє весілля,

– розповіла дівчина.

Мама просила наречену пробачити невістці, однак та навіть і не просила пробачення. За вчинок дружини перепрошував брат нареченої. Він сказав, що дружина випадково опублікувала фото й, мовляв, не хотіла зашкодити. Однак сама винуватиця нічого не сказала.

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Це неабияк обурило нареченого і він сказав, що невістці не варто приходити на їхнє святкування. Щоб підтримати дружину, брат нареченої також вирішив не приходити.

Згодом наречена запідозрила у чому причина такої поведінки родички. Раніше жінка позичала сім'ї брата гроші, однак коли він влаштувався на роботу, вона перестала це робити. Все тому, що брат досі не віддав їй понад 40 тисяч доларів. Очевидно, невістка вирішила помститися нареченій за те, що вона більше не дає їм грошей.