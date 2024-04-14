Показала всем свадебное платье невесты

Вместо того чтобы помогать невесте, женщина все портила. Теперь молодожены не хотят видеть ее на своей свадьбе.

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Все началось, когда невеста вместе с подругами делала свадебные приглашения. Невестка в то время решила не делала ничего. Когда невеста заказала групповую консультацию по прическам и макияжу для своих подруг, жена брата не смогла определиться со своим образом. Поэтому консультацию пришлось продолжить и соответственно невеста заплатила больше. Однако хуже всего было дальше.

Невеста вместе с подругами пошла на примерку свадебного платья. Когда она нашла платье своей мечты, то оказалось, что то тесновато. Невеста была очень расстроена, но подумала, что до свадьбы еще есть время, а потому она сможет похудеть, чтобы влезть в желанный наряд. Все подруги подбадривали невесту и согласились, что после диеты она сможет надеть платье.

Но когда девушка вернулась домой и открыла инстаграм, то была шокирована. Выяснилось, что невестка опубликовала фото, где она "уродливо" плачет в свадебном платье. Невеста была в отчаянии, ведь никто не должен был видеть ее в свадебном платье, а особенно – жених. Невестка разрушила ее мечты об этом платье, потому что теперь она ее точно не наденет.

Я позвонила ей и взорвалась. Я сказала, что она испортила мою свадьбу,

– рассказала девушка.

Мама просила дочь простить невестку, однако та даже и не просила прощения. За поступок жены извинялся брат невесты. Он сказал, что жена случайно опубликовала фото и, мол, не хотела навредить. Однако сама виновница ничего не сказала.

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Это изрядно возмутило жениха и он сказал, что невестке не стоит приходить на их празднование. Чтобы поддержать жену, брат невесты также решил не приходить.

Впоследствии невеста заподозрила в чем причина такого поведения родственницы. Ранее женщина занимала семье брата деньги, однако когда он устроился на работу, она перестала это делать. Все потому, что брат до сих пор не отдал ей более 40 тысяч долларов. Очевидно, невестка решила отомстить невесте за то, что она больше не дает им денег.