Одружена з роботою: що відомо про гучні романи Наомі Кемпбелл, яка святкує 54-річчя

Британській супермоделі Наомі Кемпбелл 22 травня виповнилося 54 роки. Знаменитість тримає особисте життя під сімома замками, та найімовірніше, що вона досі не одружена.

Наомі практично ніколи не афішувала своїх стосунків, та попри це їй приписують багато романів зі знаними чоловіками. Про особисте життя супермоделі розповідає Love24.

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З ким крутила романи Наомі Кемпбелл

На початку 1990-х років успішна модель була по вуха закохана в легендарного актора Роберта де Ніро. Про те, що вони перебували у стосунках, Кемпбелл зізналася лише через 10 років. Саме під час роману з актором модель вирішила не афішувати своє особисте життя.

Стосунки між Кемпбелл і де Ніро тривали кілька років і навіть після завершення роману чоловік та жінка залишилися друзями. Бувало, що Наомі дзвонила колишньому ночами, коли хотіла з кимось поговорити.

У 1992 – 1993 роках в Наомі був роман з басистом популярного гурту U2 Адамом Клейтоном. До речі, стосунки між ними виникли після того, як Адам в інтерв'ю відповів на питання про те, що би він хотів з того, чого ніколи не мав, фразою: "Піти на побачення з Наомі Кемпбелл".

Музикант навіть освідчився ефектній брюнетці, але під вінець так і не повів. Що було причиною розриву пари – невідомо. Однак Наомі досі підтримує теплі стосунки з Адамом і завжди лише добре про нього відгукується.

У 90-х Наомі приписували романи з актором Леонардо Ді Капріо та італійським бізнесменом Флавіо Бріаторе. Модель 5 років була у стосунках з Бріаторе, а в 1999 році вони заручилися. Проте і на цей раз love story не завершилася весіллям. В одному з інтерв'ю модель сказала, що в бізнесмена були завеликі очікування щодо неї, а вона не хотіла бути "трофейною дружиною".

Судові позови з колишнім-мільйонером

Наомі з усіма колишніми залишилася в хороших стосунків, окрім одного – російського бізнесмена і забудовника Владіслава Дороніна. Мільйонер та модель познайомилися на Каннському кінофестивалі у 2008 році й були разом 5 років. Доронін тішив кохану дорогими та розкішними подарунками й навіть купив їй будинок на турецькому острові Клеопатри. Пара часто з'являлася разом на світських заходах й захоплювала усіх своїми ніжними почуттями та розкішним стилем. Однак у 2013 році закохані розійшлися, а через 7 років між ними розпочалася судова тяганина.



Наомі Кемпбелл і Владіслав Доронін у 2012 році / Фото Getty Images

Кемпбелл звернулася до суду й заявила, що колишній не віддає їй цінне майно. Доронін у відповідь також подав судовий позов проти моделі з вимогою повернути розкішні подарунки й нібито величезні борги.

Бойфренди з великою різницею у віці

Схоже, супермодель дотримується думки про те, що справжньому коханню байдуже на вік. Модель неодноразово закохувалася у чоловіків, які були значно молодші від неї, або значно старші. Так, у 2018 році Наомі крутила роман з учасником гурту One Dorection Ліамом Пейном, який молодший від неї на 23 роки.

Також Наомі мала стосунки з молодшим на 13 років репером Skepta та старшим на 15 років Луї Камільєрі, який був головним виконавчим директором Ferrari та головою правління Philip Morris. У списку колишніх. супермоделі є і саудівський мільярдер Хасан Джаміль, який після завершення стосунків з Кемпбелл закрутив роман зі співачкою Ріанною.

Кому належить серце моделі

Зараз знаменитості приписують роман з іншим мільйонером з Саудівської Аравії – Мохаммедом Аль Туркі. Були чутки про те, що пара заручилася, та правда це чи ні – невідомо.



Наомі Кемпбелл і Мохаммед Аль Туркі на кінопремії BAFTA / Фото з інстаграму моделі

В одному з інтерв'ю Наомі зізналася – вона одружена зі своєю роботою. Жінка так і не довела жодну зі своїх історій кохання до найважливішого моменту, оскільки зайнята кар'єрою. Крім того, у моделі є маленькі син та донька, які, ймовірно, народила сурогатна матір. Кемпбелл щаслива бути матір'ю і задоволена своїм життям.