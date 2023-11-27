Востаннє зірка мала стосунки у 2016 році, коли робила операцію, яка змінила її зовнішність. Деталі – далі.
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Стосунки Лінди
58-річна модель відверто розповіла про своє ставлення до стосунків. Наразі вони геть не цікавлять зірку і вона пояснила чому.
Я більше ні з ким не хочу спати. Я не хочу чути, як хтось дихає,
– сказала Лінда в інтерв'ю The Sunday Times.
Лінда поділилася, що востаннє вона зустрічалася і ходила на побачення у 2016 році. Тоді модель зробила операцію, яка кардинально змінила її тіло.
Раніше Євангеліста була у шлюбі з очільником модельної ангенції Жеральдом Марі. Вони одружилися у 1987 році, коли жінці було лише 22 роки, а чоловіку – 37. За 6 років пара розірвала стосунки.
Я була нерозумною,
– відверто зізнавалася Лінда.
А в документальному фільмі "Супермоделі" Лінда розповіла: Марі здійснював фізичне насилля під час їхнього шлюбу. Раніше Жеральду було висунуто звинувачення у зґвалтуванні понад десятка жінок, в тому числі неповнолітньої.
Тоді Євангеліста не наважилася розповісти про насилля, оскільки боялася. Вона зізналася, що витратила усі свої гроші, які заробила моделлю, під час розлучення.
У вересні модель розповіла, що за останні 5 років вона двічі пережила операції, аби подолати рак грудей. Хворобу виявили під час планового огляду у мамолога. Із запропонованих методів лікування Лінда обрала найрадикальніший – повне видалення молочних залоз. У 2022 році стався рецидив.
"Мені не хочеться мати гарний вигляд, мені треба позбавитися хвороби. Я не помиратиму від раку", – заявила вона лікарям і запевнила, що не зважає на свою зовнішність.
Після лікування хворобу вдалося подолати. І вона щаслива, що може цінувати своє життя.