Востаннє зірка мала стосунки у 2016 році, коли робила операцію, яка змінила її зовнішність. Деталі – далі.

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Стосунки Лінди

58-річна модель відверто розповіла про своє ставлення до стосунків. Наразі вони геть не цікавлять зірку і вона пояснила чому.

Я більше ні з ким не хочу спати. Я не хочу чути, як хтось дихає,

– сказала Лінда в інтерв'ю The Sunday Times.

Лінда поділилася, що востаннє вона зустрічалася і ходила на побачення у 2016 році. Тоді модель зробила операцію, яка кардинально змінила її тіло.

Раніше Євангеліста була у шлюбі з очільником модельної ангенції Жеральдом Марі. Вони одружилися у 1987 році, коли жінці було лише 22 роки, а чоловіку – 37. За 6 років пара розірвала стосунки.

Я була нерозумною,

– відверто зізнавалася Лінда.

А в документальному фільмі "Супермоделі" Лінда розповіла: Марі здійснював фізичне насилля під час їхнього шлюбу. Раніше Жеральду було висунуто звинувачення у зґвалтуванні понад десятка жінок, в тому числі неповнолітньої.

Тоді Євангеліста не наважилася розповісти про насилля, оскільки боялася. Вона зізналася, що витратила усі свої гроші, які заробила моделлю, під час розлучення.

У вересні модель розповіла, що за останні 5 років вона двічі пережила операції, аби подолати рак грудей. Хворобу виявили під час планового огляду у мамолога. Із запропонованих методів лікування Лінда обрала найрадикальніший – повне видалення молочних залоз. У 2022 році стався рецидив.

"Мені не хочеться мати гарний вигляд, мені треба позбавитися хвороби. Я не помиратиму від раку", – заявила вона лікарям і запевнила, що не зважає на свою зовнішність.

Після лікування хворобу вдалося подолати. І вона щаслива, що може цінувати своє життя.