Таємний роман, весілля і двоє дітей: як познайомилися Міла Куніс та Ештон Кутчер

Коли кажуть, що щастя любить тишу, варто згадати історію цих двох голлівудських зірок. Актори Міла Куніс та Ештон Кутчер мають нереальну популярність. Утім, своє життя воліють залишати приватним.

Романи із знаменитостями та майже десятирічний шлях до спільного щастя – що відомо про одну з найзакритіших пар? Розказуємо історію кохання Міли та Ештона.

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"Шоу 70-х"

Як і більшість голлівудських пар Мілу Куніс та Ештона Кутчер познайомила робота. У далекому 1998 році вони разом знімалися у серіалі "Шоу 70-х" про життя підлітків. За сюжетом їхні герої мали стосунки, але поза камерою Міла та Ештон були не більше, ніж просто партнери.

"Шоу 70-х" / Ларрі Вотсон

Найбільше акторці запам'ятався їхній перший поцілунок. Звісно, він був спланований за сценарієм. Але Міла ніяковіла як ніколи.

Я тоді так нервувалася і мені було дуже незручно,

– зізнавалася вона.

Міла Куніс та Маколей Калкін / Getty Images

Можна було припустити якісь почуття, але молода закоханість тоді обірвалася! Куніс мала певний час стосунки з актором фільму "Сам удома" Маколеєм Калкіним, а Кутчер одружився на Демі Мур. До слова, їхній шлюб протривав до 2011 року.

Я завжди цінуватиму час, проведений з Демі. Шлюб – одна з найскладніших речей у світі. І, на жаль, він може зазнати краху,

– так резюмував свої стосунки Ештон.

Ештон Кутчер та Демі Мур / Getty Images

Неочікувана зустріч

Стосунки Міли та Маколея теж не тривали довго. Приблизно у той самий час і ця пара розійшлася. Натомість життя подарувало Куніс та Кутчеру нову зустріч. Вони побачилися на вечірці "Золотого глобуса". Слово за слово і самотні люди вирішили спілкуватися більше.

Та їхня "дружба" швидко переросла у стосунки. Вже у квітні 2012 вони жили разом, але ретельно приховували свій роман. Лише наступного року публічно підтвердили стосунки.

Міла Куніс та Ештон Кутчер на побаченні під час баскетбольної гри / Getty Images

Ще за рік Ештон заручився з Мілою і у липні 2015 році вони відсвяткували приватне весілля. Щоб зробити його таким, парі знадобилися "зусилля ніндзя" – саме так актор коментував одруження на шоу Еллен ДеДженерес.

Велика родина

У жовтні 2014 року у Міли та Ештона народилася донька Ізабель, а у листопаді 2016 – син Димитрій. У березні 2023 року Куніс та Кутчер потрапили в заголовки світових таблоїдів через свою заяву про те, що не збираються залишати дітям спадок.

Зрештою, ми віддамо наші гроші на благодійність і різні речі,

– сказав Ештон своєму другові Дексу Шепарду під час виступу в подкасті.

Зараз родина мешкає на еко-фермі поблизу Беверлі-Гіллз. Їхній будинок можна вважати ще однією дитиною зіркової пари, адже створювали його за спеціальним проєктом.

Ештон та Міла разом із дітьми / Shutterstock

Також Міла Куніс та Ештон Кутчер займаються благодійністю і від початку повномасштабного вторгнення підтримують Україну. Зазначимо, що Міла має українське коріння – вона народилася у Чернівцях.

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