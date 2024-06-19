Варто зауважити, що чутки про роман Мудрика та Віолетти з'явилися у листопаді 2023 року. Тоді шанувальники вірили у помилку. Однак минає час й деталей, які дозволяють зробити неприємні висновки, стає все більше. Love 24 розповідає, що наразі відомо.

Зверніть увагу Аб'юзивні стосунки та драма з Еллертом після "Холостячки": що відомо про особисте життя Мішиної

Докази у соцмережах та скандальні квіти

Звичайно, наразі не можна стверджувати на 100%, що Мудрик та Віолетта зустрічаються. Однак є факти: футболіст підписаний на модель та регулярно лайкає їй світлини. Зокрема, мовиться й про останній пост Віолетти, опублікований 2 дні тому.



Мудрик лайкає світлини Віолетти / Скриншот зі сторінки моделі

Тим часом коментар про зустріч на мосту, залишений під світлиною моделі, Мудрик видалив. Водночас у мережі залишилися скриншоти.



Згодом Мудрик видалив цей коментар / Скриншот зі сторінки Віолетти

Тим часом деякі коментарі досі залишилися.



Футболіст "засвітився" у коментарях Віолетти / Скриншот зі сторінки Віолетти

Також на інстаграм сторінках Мудрика та Віолетти з'явилися фактично ідентичні кадри з прогулянки на вертольотах над Лондоном. Шанувальники припустили, що, вочевидь, у них було побачення.

Окрім того, Віолетта часто буває у Лондоні. Підозрюють, що вона прилітає саме до Мудрика. Хоча папарацці їх досі не "упіймали разом".

Останньою краплею для шанувальників стали троянди для Віолетти. Підозрюють, що їх у Москву (саме там дівчина провела свій день народження) замовив Мудрик. Все тому, що модель "засвітила" записку з ініціалами "ММ". Їх часто використовує Мудрик. Зокрема, вони вказані у "шапці" його сторінки в інстаграмі.



Шанувальники підозрюють, що квіти у Москву замовив Мудрик / Tribuna.com

Нагадаємо, що Мудрик – з міста Красноград на Харківщині. Область щодня потерпає від російського терору. Віолетта жодного разу не засудила дій своєї країни. Натомість вона продовжує демонструвати щасливий лайфстайл. До слова, 25 лютого 2022 року (на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну) Віолетта хизувалася вбранням та відпочинком у Лондоні.