Стоит заметить, что слухи о романе Мудрика и Виолетты появились в ноябре 2023 года. Тогда поклонники верили в ошибку. Однако проходит время и деталей, которые позволяют сделать неприятные выводы, становится все больше. Love 24 рассказывает, что сейчас известно.

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Доказательства в соцсетях и скандальные цветы

Конечно, пока нельзя утверждать на 100%, что Мудрик и Виолетта встречаются. Однако есть факты: футболист подписан на модель и регулярно лайкает ей фотографии. В частности, говорится и о последнем посте Виолетты, опубликованном 2 дня назад.



Мудрик лайкает фотографии Виолетты / Скриншот со страницы модели

Между тем комментарий о встрече на мосту, оставленный под фотографией модели, Мудрик удалил. В то же время в сети остались скриншоты.



Впоследствии Мудрик удалил этот комментарий / Скриншот со страницы Виолетты

Между тем некоторые комментарии до сих пор остались.



Футболист "засветился" в комментариях Виолетты / Скриншот со страницы Виолетты

Также на инстаграм страницах Мудрика и Виолетты появились фактически идентичные кадры с прогулки на вертолетах над Лондоном. Поклонники предположили, что, очевидно, у них было свидание.

Кроме того, Виолетта часто бывает в Лондоне. Подозревают, что она прилетает именно к Мудрику. Хотя папарацци их до сих пор не "поймали вместе".

Последней каплей для поклонников стали розы для Виолетты. Подозревают, что их в Москву (именно там девушка провела свой день рождения) заказал Мудрик. Все потому, что модель "засветила" записку с инициалами "ММ". Их часто использует Мудрик. В частности, они указаны в "шапке" его страницы в инстаграме.



Поклонники подозревают, что цветы в Москву заказал Мудрик / Tribuna.com

Напомним, что Мудрик – из города Красноград на Харьковщине. Область ежедневно страдает от российского террора. Виолетта ни разу не осудила действий своей страны. Вместо этого она продолжает демонстрировать счастливый лайфстайл. К слову, 25 февраля 2022 года (на второй день полномасштабного вторжения России в Украину) Виолетта хвасталась нарядом и отдыхом в Лондоне.