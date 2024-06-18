У вівторок, 18 червня, зірка святкує свій 34-й День народження. З цієї нагоди Love 24 розповідає, що відомо про її особисте життя.

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"Мені настільки погано було з ним"

У 20 років Ксенія пережила аб'юзивні стосунки з батьком свого сина Платона. Чоловік був старшим на 10 років й дуже наполегливо залицявся до юної Мішиної. Спершу вона вагалася, а тоді подумала, що, можливо, любить цю людину. Справжнє пекло у стосунках почалося, коли Ксенія завагітніла. Замість того, аби піклуватися про кохану, чоловік почав її всіляко принижувати.

Зрештою, Ксенія завершила цю історію: пішла від чоловіка, перебуваючи на п'ятому місяці вагітності. Тоді їй було соромно за такий фінал, однак потім зрозуміла: один раз на все життя – нав'язаний стереотип.

Я просто сіла і сказала: а нах*ра мені все це потрібно? Що я роблю? У мене взагалі не було страху. Мені настільки погано було з ним. Це страшніше, ніж я буду сама,

– зізналася Ксенія.

Згодом вона знайшла сили розповісти, що пережила домашнє насилля. Як з'ясувалося, батько сина підняв на неї руку та спустив зі сходів. Це сталося у театрі.

"Холостячка" з Еллертом

У 2020 році Ксенія стала головною героїнею романтичного шоу "Холостячка". На проєкті вона шукала своє кохання й, здавалося, що знайшла. За розвитком лав сторі Ксенії та ведучого й сценаристка Олександра Еллерта стежила майже вся Україна. Хімія між цими двома виникла майже відразу й з кожним новим випуском лише ставала сильнішою. Їхні побачення відбувалися у найромантичніших місцях України. Зокрема, в Олешківських пісках на Херсонщині милувалися зоряним небом та побували на "сафарі" на узбережжі Дніпра.

Згодом Еллерт навіть поборов один зі своїх найбільших страхів й заради коханої політав на пароплані за Києвом. Люди, які мають фобії, дуже оцінили цей вчинок.



Історія Ксенії та Олександра розвивалася на очах у глядачів / Фото з інстаграму "Холостячки"

Після фіналу проєкту Ксенія та Олександр продовжили будувати свої стосунки. Однак, зрештою, їхні шляхи розійшлися. Ксенія розповіла, що у цих стосунках було багато хорошого. Водночас були й мінуси, подолати які не вдалося. Пізніше, комендуючи свою історію з Олександром, Ксенія використала слово "токсичність".



Пара розходилася й пробула повернути все знову / Фото з інстаграму "Холостячки"

Наразі Еллерт живе у США. Ксенія розповіла, що він їй писав, однак вона не відповіла на повідомлення, бо вже поставила крапку у цій історії. Тим часом Олександр заявив, що мріє забути про участь у шоу.

У мене лишилася лише кофта. Це подарунок від колишньої (Мішиної, – 24 Канал) і великий шрам на серці, який вона "подарувала". Ну і я теж..,

– відверто заявив Еллерт.

Зауважте! Навесні 2024 року Ксенія натякнула на нові стосунки. У мережі вона поділилася гарячим фото.