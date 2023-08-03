Мовиться про метод трикутника. Ця техніка дозволяє не лише сподобатися усім, але й знадобиться для успішного флірту з потенційним партнером. Хочете дізнатися більше – тоді читайте матеріал 24 Каналу.

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Що таке метод трикутника

Зовнішність, стиль, манера говорити, вміння слухати – основні пункти, які можуть розташувати до себе співрозмовника. Утім, невербальні фактори теж значною мірою впливають на конект. Хочете завоювати прихильність – метод трикутника вам у поміч.

Метод трикутника стосується очей і рота співрозмовника. Спочатку треба дивитися на одне око, потім перевести увагу на рот і на завершення поглянути на друге око. Таким чином три частини тіла утворюють "золотий" трикутник. Такий зоровий контакт полегшує спілкування, покращує зв'язок і відкриває людину.

Невербальні прийоми можуть допомогти підкорити партнера / Фото з відкритих джерел

Утім, це не є запорукою успіху. Манера спілкування, вміння вислухати та ставлення з повагою до співрозмовника, про що ми говорили на початку, є невід'ємними частинами метода трикутника. Ба більше – він працює лише у певних ситуаціях та контекстах.

Не перебільшуйте з витріщанням в очі і загляданням у рота – це точно зіграє не на користь флірту. Поводьтеся природньо і невимушено, інакше жодна техніка не допоможе.

Тут ви можете дізнатися як тембр голосу впливає на спілкування партнерів і яких ноток варто дотримуватися для вдалого флірту.