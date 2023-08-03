Речь идет о методе треугольника. Эта техника позволяет не только понравиться всем, но и пригодится для успешного флирта с потенциальным партнером. Хотите узнать больше – тогда читайте материал 24 Канала.

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Что такое метод треугольника

Облик, стиль, манера говорить, умение слушать – основные пункты, которые могут расположить к себе собеседника. Впрочем, невербальный фактор тоже в значительной степени влияет на коннект. Хотите завоевать расположение – метод треугольника вам в помощь.

Метод треугольника касается глаз и рта собеседника. Сначала нужно смотреть на один глаз, затем перевести внимание на рот и в завершение взглянуть на другой глаз. Таким образом, три части тела образуют "золотой" треугольник. Такой зрительный контакт упрощает общение, улучшает связь и открывает человека.

Невербальные приемы могут помочь покорить партнера / Фото из открытых источников

Впрочем, это не залог успеха. Манера общения, умение выслушать и отношение с уважением к собеседнику, о чем мы говорили в начале, являются неотъемлемыми частями метода треугольника. Более того, он работает только в определенных ситуациях и контекстах.

Не перебарщивайте с разглядыванием глаз и заглядыванием в рот – это точно сыграет не в пользу флирта. Ведите себя естественно и непринужденно, иначе ни одна техника не поможет.

Здесь вы можете узнать как тембр голоса влияет на общение партнеров и каких ноток следует придерживаться для удачного флирта.