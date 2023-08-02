Декілька років тому вчені досліджували чоловічий голос на предмет спокуси. Чи можна завдяки винятково вербальному контакту здобути прихильність потенційного партнера? 24 Канал зібрав найцікавіші факти та поради, як і що говорити коханій людині, аби не зруйнувати стосунки одним словом.

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Спокушання голосом

Учені одного з Міланських університетів досліджували чоловічі вокальні голоси, а разом з тим перевіряли їх на предмет спокуси. Вони зібрали 19 пар, які до цього не були знайомі одне з одним. Запропонували їм обговорити декілька тем, кінцевою метою чого мало бути повторне побачення. Результат цього експерименту їх неабияк здивував!

По-перше, спокусливий стиль мовлення чоловіків відрізнявся від їхнього звичайного. У розмові з партнеркою вони використовували вищу тональність, більшу інтенсивність і прискорену швидкість. По-друге, більш гучний акцент вони робили на початку фрази, намагаючись справити більше враження на жінку.

Тон голосу справляє враження на партнера / Фото з відкритих джерел

Саме завдяки таким методам учасники отримали свій приз – друге побачення! А ті чоловіки, які говорили у середній тональності та темпі зазнали повного фіаско. Тож, завдяки правильним акцентам у голосі й дійсно можна здобути прихильність потенційного партнера. Проте, є й такі випадки, коли тон голосу може стати причиною конфлікту!

Правильний тон голосу

Тон голосу партнера – найкращий "передвісник" успіху шлюбу, ніж якісь фахівці. У 74% він здатний або покращити, або погіршити стосунки. Те, як говорите ви або ваш партнер сильно впливає на емоційний стан. Золоті слова "дякую" та "будь ласка" можуть зміцнити шлюб. А от сарказм чи критичний тон можуть зруйнувати все те, що будувалося у парі роками.

Важливо говорити з правильним тоном / blog.pimsleur

Є дуже цікава вправа, яка допоможе перевірити ваш тон голосу і його вплив на емоції партнерів:

зосередьтеся на своєму тоні голосу і проаналізуйте яким чином це впливає на партнера. Продовжуйте такі дії упродовж тижня чи вихідного дня;

класним доповненням до попередньої вправи є спостереження ще й за оточуючими і їхніми емоціями на ваш тон голосу;

постарайтеся частіше використовувати у своїй практиці слова вдячності. Проаналізуйте як на них реагуватиме партнер. Упевнені, результати вас здивують!

Тож, важливо не лише що говорити, а і як це робити. А тут ми зібрали усі за та проти сексу на першому побаченні.