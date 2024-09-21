Наречена протестувала: матір організувала заручини для іншої доньки на весіллі та осоромилася

Наречена була в розпачі, коли матір вирішила організувати заручини для іншої доньки на її весіллі. Вона просила не робити цього, але батьки оплачували весілля, тому встановлювали власні правила. Та все пішло не зовсім так, як планувала мати нареченої, і зрештою вона просто осоромилася.

Мама просила наречену віддати букет сестрі

Наречена була просто в розпачі, то ж вирішила поділитися цією історією на Reddit. Вона розповіла, що все життя відчувала брак батьківської любові, бо ті приділяли всю увагу її сестрі Хлої.

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Весілля було заплановане на суботу, а в понеділок мати сказала нареченій, що хоче, аби вона не кидала весільний букет, а вручила його Хлої, бо її хлопець планує освідчення. Наречена відмовилася і попросила не планувати ніяких заручин на її святі. Дівчина не хотіла, аби якась інша подія затьмарила її особливий день.

Моя мама розлютилася і сказала, що я невдячна, бо вони з батьком платять за весілля. Зрештою, вона сказала, що хлопець все одно освідчиться на моєму весіллі. Тепер я не можу перестати плакати,

– сказала наречена.

Дівчина була в розпачі і весь тиждень не розмовляла з рідними. Коханий всіляко намагався її підтримати, то ж зрештою наречена вирішила відпустити цю ситуацію і просто радіти тому, що вона одружується з найкращою людиною у світі.

Найпровальніші заручини

У день весілля все пішло не так, як планувала мати нареченої. Вона виступила з промовою, а потім попросила хлопця своєї іншої доньки долучитися до неї. Коли він освідчився Хлої, то лише 2 чи 3 гостей зааплодували. Решта дивилися на них з відразою, адже вважали їхній вчинок недоречним.

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До кінця вечора Хлоя, її майбутній чоловік та мама нареченої були насуплені, бо ніхто їх не вітав.

Моя сестра виглядала як дівчина-мем. Пізніше мама надіслала мені смс із запитанням, чи я це саботувала. Це не моя проблема, що вони не розуміють, що те, що вони зробили, насправді викликало неприйняття нормальними людьми,

– сказала наречена.

Недоречне освідчення не зіпсувало весілля. Молодята провели неймовірний день. Після незручних заручин сестри, залишок вечора був чудовим.