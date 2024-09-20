Увесь сюрприз підготувала мама нареченої

Відео опублікувало навіть Good Morning America. З'ясувалося, що за підготовкою та організацією флешмобу стояла матір нареченої, яка хотіла здивувати доньку і створити їй незабутні враження.

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Жінка прагнула зробити сюрприз своїй доньці Кетрін Мартіна, то ж придумала флешмоб для всіх гостей. Мати нареченої склала танець, записала його на відео, а потім надіслала всім гостям, аби вони вивчили його до весілля.

То ж коли Кетрін разом зі своїм коханим Джимом піднялася на балкон, щоб кинути букет неодруженим дівчатам, вона й подумати не могла, що буде відбуватися внизу. Усі гості підвелися зі своїх місць і почали злагоджено танцювати під хіт гурту ABBA "Dancing Queen".

Гості влаштували танцювальний флешмоб на весіллі: відео

Кетрін була приголомшена й обійняла нареченого. Вона була єдиною, хто не здогадувався про сюрприз. Захоплена наречена почала щасливо аплодувати своїм гостям.

Користувачі мережі залишили багато позитивних коментарів під відео. Усі писали, що нареченим пощастило з такими гостями, адже їхній вчинок був просто неймовірний.