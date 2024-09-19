Батьки завжди більше любили сина, аніж доньку

Цією історією анонімно на Reddit поділилася найкраща подруга нареченої, з якою вона дружить ще з дитинства. Дівчина розповіла, що батьки Сари все життя надавали перевагу її старшому на 5 років брату Дену.

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Оскільки Сара ніколи не отримувала батьківської любові, то стала рідною для сім'ї найкращої подруги. Коли хлопець Сари освідчився їй, родина подруги була в захваті і щиро раділа за наречену. Молодята планували скромне весілля з найближчими друзями. Та коли мама Сари дізналася про заручини, то запропонувала оплатити 90% весілля за умови, що вони з батьком запросять своїх гостей. Наречена погодилася, та не знала, що мовиться про 200 людей.

Мама Сари взяла на себе планування весілля, а наречена не заперечувала. Подруга припустила, що дівчина вперше в житті відчула, що батьки звернули на неї увагу, тому була щасливою.

У день весілля все було чудово – наречені мали неперевершений вигляд, а церемонія була масштабною та розкішною. Та раптом подруга почула від інших дівчат, що брат нареченої планує сьогодні освідчитися своїй дівчині.

Я була приголомшена. Я знала, що Сара буде спустошена, якщо її особливий день буде затьмарений таким чином. Я не хотіла засмучувати Сару, тому пішла до її мами, щоб запитати, чи знає вона про план Дена. Її відповідь мене вразила,

– розповіла подруга нареченої.

Як подруга нареченої врятувала весілля

З'ясувалося, що жінка все знала і тримала це в секреті. Вона відверто сказала подрузі доньки, що вони з батьком розщедрилися на весілля доньки лише, щоб син міг на ньому освідчитися дівчині.

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Я була розгнівана. Вони зовсім не думали про Сару – все було для їхньої "золотої дитини" Дена. Я сказав їй, що Сара буде розбита горем і що вона повинна скасувати заручини. Однак мати Сари точно не планувала відступати,

– розповіла вражена жінка.

Вона вирішила, що нізащо не дозволить зіпсувати свято найкращої подруги і попрямувала до дівчини Дена. Вона прямо сказала, що її хлопець планує освідчення, але це зіпсує настрій нареченій, тому вона попросила дівчину піти. На щастя, дівчина виявилася розумнішою за решту сімейства – вона щиро вибачилася і покинула свято.

Увечері Ден як навіжений бігав по залу у пошуках своєї коханої. Вже пізніше подруга дізналася, що брат нареченої навіть готував цілий виступ та спеціальну пісню для своїх заручин. То ж вона була ще більше щаслива, що змогла завадити цьому.