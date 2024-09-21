Мама просила невесту отдать букет сестре

Невеста была просто в отчаянии, поэтому решила поделиться этой историей на Reddit. Она рассказала, что всю жизнь испытывала недостаток родительской любви, потому что те уделяли все внимание ее сестре Хлое.

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Свадьба была запланирована на субботу, а в понедельник мать сказала невесте, что хочет, чтобы она не бросала свадебный букет, а вручила его Хлое, потому что ее парень планирует предложение. Невеста отказалась и попросила не планировать никаких помолвок на ее празднике. Девушка не хотела, чтобы какое-то другое событие омрачило ее особенный день.

Моя мама разозлилась и сказала, что я неблагодарна, потому что они с отцом платят за свадьбу. В конце концов, она сказала, что парень все равно сделает предложение на моей свадьбе. Теперь я не могу перестать плакать,

– сказала невеста.

Девушка была в отчаянии и всю неделю не разговаривала с родными. Любимый всячески пытался ее поддержать, поэтому в конце концов невеста решила отпустить эту ситуацию и просто радоваться тому, что она выходит замуж за лучшего в мире мужчину.

Самая провальная помолвка

В день свадьбы все пошло не так, как планировала мать невесты. Она выступила с речью, а потом попросила парня своей другой дочери присоединиться к ней. Когда он сделал предложение Хлои, то только 2 или 3 гостей зааплодировали. Остальные смотрели на них с отвращением, ведь считали их поступок неуместным.

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К концу вечера Хлоя, ее будущий муж и мама невесты были нахмурены, потому что никто их не поздравлял.

Моя сестра выглядела как девушка-мем. Позже мама прислала мне смс с вопросом, саботировала ли я это. Это не моя проблема, что они не понимают, что то, что они сделали, на самом деле вызвало неприятие нормальными людьми,

– сказала невеста.

Неуместное предложение руки и сердца не испортило свадьбу. Молодожены провели невероятный день. После неловкой помолвки сестры, остаток вечера был замечательным.