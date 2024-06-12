Маріо Касас закохав у себе мільйони шанувальниць по всьому світу. Перед харизматичною усмішкою актора не змогли встояти й багато його колег по цеху. Про особисте життя іспанського актора розповідає Love24.

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Екранна пристрасть переросла у справжню

Касас та іспанська акторка Марія Вальверде знімалися у гарячих сценах у фільмі "Три метри над рівнем неба". Згодом стало відомо, що почуття, які актори демонстрували перед камерами, є справжніми. Закохані спершу приховували свій роман, але пристрасть виявилася сильнішою, то ж вони почали всюди з'являтися разом. Папараці часто ловили на камеру їхні обійми або поцілунки, а шанувальники просто шаленіли від того, що улюблена екранна пара виявилася справжньою.

Маріо та Марія багато часу проводили разом, а на свята їздили до сім'ї актора. Касас дуже дорожить рідними, то ж одразу представив їм свою кохану.



Почуття між Маріо та Марією були справжніми / Кадр з фільму "Три метри над рівнем неба"

Стосунки акторів тривали близько 5 років, але зрештою їхні дороги розійшлися. Причиною стала робота – обоє зірок дорожили своїми кар'єрами, а напружений графік не дозволяв їм часто бачитися.

Однак іспанська преса писала й про іншу причину. Мовляв, Касас закрутив роман з іншою дівчиною ще перебуваючи у стосунках з Вальверде. Марія важко переживала цей розрив, але, на щастя, далі її чекала щаслива історія кохання – у 2017 році акторка вийшла заміж.

Романи Касаса з колегами

Новим коханням серцеїда стала акторка українсько-ефіопського походження, яка народилася у Києві, Берта Васкес. Актори познайомилися на зйомках фільму "Пальми у снігу" й між ними швидко виникла хімія. Роман цієї пари тривав близько 2 років, а потім Касас знову закохався в колегу.

Серце актора підкорила Бланка Суарес, в яку герой Касаса був закоханий у серіалі "Ковчег". Їхні стосунки тривали 2 роки, але врешті також завершилися розривом. Бланка і Маріо залишилися добрими друзями й на публіку завжди добре один про одного відгукуються. Актор навіть називав колишню "іконою з ікон".

Схоже, що Касас легко закохується, адже після Бланки Суарес у нього були романи з іншими колегами – Деборою Франсуа, Аурою Ґаррідо, а також моделлю Дезіре Кордеро та іншими.

В одному з інтерв'ю актор розповів, що до 38 років хоче мати 2 дітей. Схоже, що наразі цю мрію Касасу не вдалося реалізувати. Чи перебуває зараз іспанський красень у стосунках – невідомо, адже йому часто приписують нові романи.