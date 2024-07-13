Наречена заборонила своїй 5-річній сестрі приходити на весілля, бо та закохалася в нареченого
Джерело:Reddit
24-річна дівчина та її бойфренд часто доглядають за її молодшими братами й сестрами. Однак коли хлопець освідчився коханій, то у наймолодшої сестри почалася істерика. 5-річна дівчинка закохалася в хлопця сестри і не хоче, щоб він одружувався.
У 5-річної дівчинки істерика через весілля сестри
Наречена пояснила, що вона багато років доглядає за молодшими сестрами і братом. Її бойфренд також чудово ставиться до дітей, то ж часто допомагає коханій.
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Жінка зізналася, що понад усе на світі любить свою 5-річну сестру Еві, але її поведінка стала ненормальною. Коли закохана пара розповіла малечі, що вирішила одружитися, двоє старших дітей дуже зраділи. Однак Еві була розлючена.
Вона почала плакати і бити мене, бо хотіла вийти за нього заміж, а якщо я вийду за нього, вона не зможе. Вона відмовлялася розмовляти зі мною майже тиждень. Зараз у неї все гаразд, але вона злиться на мене, починає плакати та бити мене кожного разу, коли бачить, що я його цілую,
– розповіла наречена.
Еві мала сипати пелюстки квітів під час церемонії, однак наречена не хоче ризикувати, адже дівчинка може спалахнути на весіллі і все зіпсувати. Крім того, її поведінка погіршилася. Вона викидає свої іграшки і не ходить на прогулянки.
Жінка вирішила поговорити з батьком, аби він відправив Еві на терапію. Весілля у вересні, то ж є ще достатньо часу, аби дівчинка змогла розібратися зі своїми емоціями разом з психологом.
Однак батько заявив, що донька надто все перебільшує, а Еві "лише 5-річна дівчинка, якій не потрібна терапія". Наречена налаштована рішуче – вона не запросить молодшу сестру на весілля, якщо та не перестане істерити. Жінка не хоче, аби щось зіпсувало такий важливий для неї день.