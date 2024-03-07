Кому в березні розіб'ють серце: 3 знаки зодіаку
Перший місяць весни буде зовсім нелегким для трьох знаків зодіаку. Кохані розіб'ють їм серце.
Овен, Козоріг і Телець. Саме цим знакам зодіаку не пощастить в особистому житті в березні, пише Love 24.
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Овен
У березні Овнам можуть розбити серце. Будьте обачливі й уважні до дій та слів партнера: це допоможе уникнути неприємних ситуацій. Пам'ятайте про важливість взаєморозуміння та підтримки в парі. Звертайте увагу на почуття й емоції.
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Козоріг
У березні може виникнути конфлікт, який зруйнує стосунки. Кохана людина може розбити вам серце. Будьте уважними й не ігноруйте червоні прапорці.
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Телець
У вас можлива криза у стосунках. Врешті-решт партнер розіб'є серце. Не звинувачуйте у всьому себе. І як би не було важко, не опускайте руки.
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