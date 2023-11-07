Названо 4 знаки зодіаку, яким краще бути одинокими, ніж з розбитим серцем

Частина людей важко переносять розлучення. Вони не можуть швидко забути й відпустити минуле, особливо, якщо відчували до партнера справжнє кохання.

Тож декому справді краще бути самотнім, аніж з розбитим серцем. Так, Скорпіон, Водолій, Стрілець і Телець дуже важко переживають розрив стосунків, пише 24 Канал.

До речі Попереду доленосна зустріч: 3 знаки зодіаку, яким до кінця осені пощастить у коханні

Водолій

Представники цього знаку зодіаку тривалий час не можуть відпустити минуле. Навіть, якщо їм розбили серце, Водолії нерідко ще сподіваються на щось.

Частина з них мають сильну залежність і прив'язаність до колишнього партнера. Цим людям краще бути самотніми, аніж з розбитим серцем.

Гороскоп для Водоліїв

Стрілець

Аби оговтися після зради партнера або ж розлучення з людиною, до якої Стрільці ще мають почуття, їм знадобиться не один – два місяців. Значно більше.

Через нещасливе кохання представники цього знаку зодіаку можуть закритися в собі й не підпускати нікого близько, боячись знову спробувати.

Гороскоп для Стрільців

Важливо Розлучаться вже до кінця року: 3 знаки зодіаку, які можуть розірвати шлюб

Скорпіон

Здавалося б, сильні, вперті та впевнені в собі Скорпіони, яких вважають найнебезпечнішим знаком зодіаку, насправді можуть бути дуже чутливими. Їм не легко миритися з негараздами в особистому житті.

Аби якнайшвидше забути, ці люди можуть вдатися до стосунків на одну ніч, однак, далеко не завжди відчувають розраду.

Гороскоп для Скорпіонів

Телець

Народжені під цим знаком зодіаку миролюбні. Вони звикли жити у спокійній та комфортній обстановці. Однак, коли щось різко змінюється, Тельцям може здатися, що земля йде з-під ніг.

Важко справлятися з душевним болем. Тож нерідко представники цього знаку вважають, що краще вже бути самотніми, аніж потім "лікувати" розбите серце.

Гороскоп для Тельців