До кінця весни 3 знакам зодіаку треба проявити ініціативу в стосунках

Цієї весни трьом знакам зодіаку варто проявити ініціативу в стосунках. Наважтеся зробити перші кроки. Це справді важливо.

Так, Овен, Стрілець і Терези, у найближчі кілька місяців варто бути ініціативними. Не бійтеся бути собою й проявляти справжні почуття, пише Love 24.

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Овен

Цієї весни вам необхідно проявити ініціативу в стосунках. Проявіть свої почуття, будьте відкриті та щирі. Запросіть дорогу серцю людину на романтичну вечерю.

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Терези

Вам варто взяти ініціативу у свої руки. Наважтеся сказати й зробити те, про що вже давно думаєте.

Проведіть час разом з близькою людиною, радуйте її, приділяйте увагу й проявляйте турботу.

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Стрілець

Цієї весни важливо проявити ініціативу в стосунках. Запропонуйте партнерові нові цікаві розваги та заходи.

Підтримуйте його ідеї та плани, даруйте позитивні емоції та мотивуйте. Будьте відкриті для спілкування та взаємодії, проявляйте свою любов та турботу без зайвих обмежень.

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