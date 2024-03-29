Розлучаться до літа: 3 знаки зодіаку, в яких цієї весни шлюб тріщить по швах

Ця весна буде сповнена любові. Втім, далеко не у всіх знаків зодіаку. Так, шлюб трьох тріщатиме по швах.

Лев, Риби та Козоріг можуть розлучитися з партнерами вже до літа. Чому, пише Love 24.

До речі Уже до кінця березня ці 3 знаки зодіаку дізнаються про зраду

Риби

Ймовірно, останні місяці були для вашої пари не з легких. Почастішали конфлікти. Партнер чи партнерка знову й знову не розуміють. Ви віддаляєтеся одне від одного. Обговоріть усе спокійно. Є ризик розлучитися.

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Лев

Цієї весни ваш шлюб тріщатиме по швах. Причина цьому – подружня зрада. Ви завжди були впевнені, що це неможливо. Втім, кохана людина пішла наліво.

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Козоріг

Зірки пророкують, що квітень для вас буде зовсім нелегким. Можливі серйозні проблеми, зокрема, в особистому житті. Дорога серцю людина зрадить.

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