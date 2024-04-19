3 знаки зодіаку, які у травні повернуться до колишніх

В останній місяць весни частина людей повернуться до колишніх. Зокрема, це зроблять представники трьох знаків зодіаку.

Стрілець, Козоріг і Терези. Саме ця трійця у травні повернеться до ексів, пише Love 24.

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Стрілець

У травні зустрінете колишнього партнера. Між вами спалахне шалений вогонь пристрасті. Пробудяться давні почуття і змусять задуматися про подальші стосунки.

Якщо хочете, спробуйте. Однак, будьте обачні. Пам'ятайте про минулі помилки та ретельно все обдумайте, перш ніж приймати рішення.

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Козоріг

У травні зрозумієте, що справді сильно сумуєте за експартнером. Попереду важлива зустріч, що може викликати дуже сильні емоції та почуття.

Не просіть ні в кого порад. Робіть так, як підказує серце.

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Терези

У травні вас чекає несподівана зустріч з колишнім. Усе буде так легко та комфортно, що задумаєтеся над поверненням стосунків.

Втім, подумайте, чи готові миритися з тим, що було раніше. Обговоріть усе, що турбує.

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