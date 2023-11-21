На цей тиждень астрологи прогнозують романтичні знайомства і закоханість для чотирьох знаків зодіаку. Зокрема, Риб, Козорогів, Тельців і Раків, пише 24 Канал.

До слова 4 знаки зодіаку, яким вже цього тижня пощастить у коханні

Риби

Цей тиждень може стати особливим для Риб у справах серця.Попереду неочікувана зустріч. Будьте відкриті до нових знайомств і пригод, які можуть з'явитися на вашому шляху. Не бійтеся виражати свої почуття.

Гороскоп для Риб

Телець

Найближчі дні будуть сповнені магії кохання. Зірки пророкують, що вам пощастить. Почуття будуть взаємними.

Гороскоп для Тельців

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Рак

Для Рака цей тиждень стане періодом романтики. Уже найближчими днями ви можете закохатися.

Гороскоп для Раків

Козоріг

На вас чекають певні приємні сюрпризи. Попереду ймовірна зустріч з людиною, яка зведе з розуму. Важливо, що почуття будуть щирими та взаємними.

Гороскоп для Козорогів