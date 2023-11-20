Так, гороскоп на цей тиждень обіцяє Тельцям, Ракам, Козорогам і Скорпіонам багато радості та щастя. Найближчими днями ці знаки зодіаку можуть зустріти кохання або покращити стосунки з партнеркою чи партнером, пише 24 Канал.

Цікаво Яким знакам зодіаку у 2024 році не щаститиме в коханні

Телець

Через свою любов до затишку можете випадково познайомитися з цікавою людиною. У вас схожі цінності й погляди на життя. Будьте відкритими дозвольте собі насолоджуватися.

Гороскоп для Тельців

Рак

Цей тиждень принесе вам нові перспективи в коханні. Уже в стосунках, – зможете знайти новий спосіб для розпалювання пристрасті. Якщо поки самотні, ймовірно, зустрінете близьку людину.

Гороскоп для Раків

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Козоріг

Ваша винахідливість може стати ключем до успіху в особистому житті. Подаруйте дорогій серцю людині незабутні емоції, підготуйте сюрприз і головне – не бійтеся виражати свої почуття.

Гороскоп для Козорогів

Скорпіон

Ваша глибока і чуттєва натура притягне багато уваги цього тижня. Зможете знайти розуміння та підтримку, справжню любов.

Гороскоп для Скорпіонів