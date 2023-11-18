Телець, Лев, Скорпіон, Козоріг і Терези. Саме ці знаки зодіаку у 2024 році можуть повернутися до колишніх, пише 24 Канал.

Цікаво Ці 5 знаків зодіаку зустрінуть Новий рік з коханою людиною

Телець

Наступного року ви можете випадково зустрітися з колишньою чи колишнім. Відчуєте, що насправді досі не відпустили. Будьте готові до посилення старих почуттів. Спробуйте все ще раз, якщо цього справді хочете.

Гороскоп для Тельців

Лев

У 2024 році ви можете забути на свою гордість і повернутися до людини, яку кохає всім серцем. Втім, перед цим зважте всі "за" та "проти".

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Колись вам було дуже добре разом, втім, через певні непорозуміння та труднощі стосунки розірвали. Можливо, час обговорити все і спробувати відновити їх.

Гороскоп для Скорпіонів

Дізнайтеся також Для кого зі знаків зодіаку кохана людина готує сюрприз: подарунок вас вразить

Козоріг

Ви завжди ставите пріоритети на роботу й кар'єру, але у 2024 варто звернути увагу на особисте життя. Кохання може повернутися з великою силою. Спробуйте побудувати міцні та гармонійні стосунки.

Гороскоп для Козорогів

Терези

У 2024 році, ймовірно, відновите минулі стосунки. Після того, як повернетеся до колишнього чи колишньої, зрозумієте, що поряд з ними почуваєте себе справді щасливими.

Гороскоп для Терезів