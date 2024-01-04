Названо 2 знаки зодіаку, у стосунках яких емоції переважають над розумом
Частина людей дуже чутливі. У їхніх стосунках переважає не розум, а емоції.
Так, астрологи виділили 2 знаки зодіаку. Зокрема, Рак та Риби, передає 24 Канал.
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Рак
Народжені під цим знаком зодіаку відомі своєю високою емоційністю. Вони можуть бути дуже чутливими. Раки сильно пов'язані зі своїми почуттями. Їм важлива емоційна складова у стосунках. Партнерів обирають не головою, а серцем.
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Риби
Ці люди відомі своєю емпатією та співчутливістю. Вони часто піддаються емоціям. Можуть занадто сильно переживати про щось. Нерідко мають прив'язаність до коханої людини.
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