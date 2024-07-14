Близнюки та Лев, нехай цей болючий період буде уроком, що не варто з головою ринути у стосунки, щоб зайвий раз не обпектись, пише Love 24.

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Близнюки

Липень може стати місяцем несподіваних розчарувань у коханні. Ваші очікування від стосунків можуть не виправдатися, що призведе до емоційних труднощів. Людина, яку ви кохаєте понад усе, давно нічого не відчуває, і вже незабаром розповість про це.

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Лев

Скоріш за все на вас очікуватиме зрада від партнера. Ви давно підозрювали, що кохана людина щось приховує, і от настане момент, коли доведеться про це дізнатись. Біль переповнюватиме, але пам'ятайте, що в жодному разі не можна пробачити зраду, інакше – це буде найбільша помилка вашого життя.

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