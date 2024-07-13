Рак і Терези, у вас буде можливість насолодитися яскравими емоціями та незабутніми враженнями, однак не плекайте даремних надій на продовження у серйозні стосунки, пише Love 24.

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Рак

Ви можете неочікувано для себе зустріти когось особливого і поринути у романтичні пригоди. Раки будуть на сьомому небі від щастя, відчуваючи неповторні емоції та нові враження​, однак це буде короткостроковий ефект.

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Терези

Літо обіцяє бути дуже романтичним. Вроджений дух кокетства, призведе до того, що Терези закрутять бурхливий роман, повний пристрасті й незабутніх моментів. Неочікуваний партнер назавжди залишить слід у вашому житті.

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