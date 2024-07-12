Лев і Риби, приготуйтесь до певних емоційних гойдалок в особистому житті, пише LifeStyle 24.

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Лев

Представники цього знаку можуть відчувати напругу через власний тиск на партнера. Якщо не знайдете способу дати партнеру більше свободи, це може призвести до серйозних проблем у стосунках, може дійти навіть до розлучення​.

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Риби

Незабаром ви можете відчути емоційну нестабільність та невпевненість у своїх почуттях. Це може призвести до конфліктів і необхідності шукати підтримку у спеціалістів або потребі детально обговорити все з коханою людиною​.

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