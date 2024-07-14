Близнецы и Лев, пусть этот болезненный период будет уроком, что не стоит с головой хлынуть в отношения, чтобы лишний раз не обжечься, пишет Love 24.

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Близнецы

Июль может стать месяцем неожиданных разочарований в любви. Ваши ожидания от отношений могут не оправдаться, что приведет к эмоциональным трудностям. Человек, которого вы любите больше всего, давно ничего не чувствует, и уже вскоре расскажет об этом.

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Лев

Скорее всего вас будет ожидать измена от партнера. Вы давно подозревали, что любимый человек что-то скрывает, и вот наступит момент, когда придется об этом узнать. Боль будет переполнять, но помните, что ни в коем случае нельзя прощать измену, иначе – это будет самая большая ошибка вашей жизни.

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