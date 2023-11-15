Кому у листопаді розіб'ють серце: 3 знаки зодіаку, яких зрадять до кінця осені
Кінець осені може стати нелегким для трьох знаків зодіаку. Кохані люди можуть розбити їм серце.
Дівам, Терезам і Овнам можуть зрадити партнери. Як би не було важко, не звинувачуйте себе, пише 24 Канал.
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Діва
Останні кілька місяців могли бути для вас не з легких. Зокрема, через проблеми в особистому житті. Ймовірно, все частіше здається, що кохана людина ніби віддаляється. Незабаром доведеться дізнатися гірку правду.
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Терези
Зверніть увагу на поведінку партнера. Може з'ясуватися, що кохана вам людина зраджує. І це буде, ймовірно, вже далеко не перший раз.
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Овен
Ваш запальний і нестримний характер нерідко призводить до сварок. Ймовірно, аби "заспокоїтися", кохана людина може знайти собі когось на стороні.
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