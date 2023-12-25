Так, Скорпіон, Терези та Риби наступного року можуть моментально закохатися. Про це пише 24 Канал.

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Скорпіон

У новому році Скорпіони можуть зустріти людину, яка з перших секунд зведе їх з розуму. Це буде справжнє щире кохання.

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Терези

Народжені під цим знаком зодіаку вже на початку наступного року можуть несподівано закохатися. До речі, зірки пророкують, що почуття будуть взаємними.

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Риби

Ці люди здебільшого вірять у кохання з першого погляду. Уже у 2024 році Риби можуть відчути його.

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