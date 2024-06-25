"Минуло 50 років, а я думаю про неї щодня": літні люди зізналися, чи згадують перше кохання

Перше кохання залишає особливий відбиток у серці кожної людини. У юності здається, що ці почуття були найсильнішими і ви вже ніколи не зможете забути цю людину. Люди літнього віку розповіли, чи згадують про перше кохання через багато років.

13 людей літнього віку розповіли, чи згадують зараз про своє перше кохання. Цікаво, що їхні відповіді – дуже різні. Дехто досі не може забути першу закоханість, а хтось навіть не пам'ятає її імені, бо давно щасливий у шлюбі.

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Чи згадують у старості перше кохання

1. "Я одружився зі своїм першим коханням аж через 20 років. Ні, я ніколи не втрачав почуттів".

2. "Коли я дізнався, що вона вийшла заміж втретє і все ще живе життям татової дочки, я втратив почуття".

3. "Моє перше кохання нещодавно знову зв'язалося зі мною через соціальні мережі. Я поставив жорстку межу. Все, що ми сказали: "Сподіваюся, у тебе все добре". Зараз я щасливий у шлюбі з жінкою, яку люблю значно сильніше, ніж я коли-небудь уявляв, що це можливо в молодості".

4. "Я провела понад 40 років, сумуючи за тим, якого втратила. Одного разу я почала думати про те, як жалюгідно він зі мною поводився і якою я була засмученою і напруженою, коли ми були разом. Просто жахлива ситуація. Я зрозуміла, що він не був тим, хто мене покинув, а тим, від кого я мудро пішла".



Літні люди згадують перше кохання / Фото Cottonbro Studio, Pexels

5. "П'ятдесят років потому, я щасливо одружений, маю дітей та онуків. Я все ще думаю про неї майже щодня. Гірко-солодка туга, яку я відчуватиму до кінця".

6. "Я все ще думаю про нього час від часу, навіть уві сні. У моїх снах ми молоді, а не такі, як зараз. Здебільшого сни стосуються сексу. Відтоді ніхто не знав моє тіло так, як він".

7. "Пройшли роки, а я все ще самотній через усе це. Я не можу ні з ким зустрічатися, тому що все, що я роблю, це шукаю її в них. Я безнадійний романтик".

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8. "Почуття змінюються, але обидва мої перші кохання, як і раніше, займають приємне місце в моєму серці. Ми розійшлися в добрих стосунках в обох випадках, бо це було питання невідповідного місця і невідповідного часу. Я бажаю їм добра. У тих рідкісних випадках, коли я зустрічаю когось із них, я щиро радий бачити їх без почуття жалю. Моє життя складається добре, і я радий знати, що їхні також".

9. "Після 35 років шлюбу з тією самою жінкою я навіть не пам'ятаю імені тих, які були до неї, а тим більше не маю до них почуттів".



У старості люди досі згадують про перші романтичні почуття / Фото Emmanuel Codden, Pexels

10. "Я дякую Богу, що залишив мої молитви без відповіді. У мене не було б моєї дружини, якби я мав те, що я думав, що хочу, десятиліття тому".

11. "Я ніколи не думав, що скажу це, але в 72 роки я все ще був закоханий у своє перше кохання".

12. "Кожні по-справжньому важливі стосунки трохи змінили мене. Кожна жінка, яку я любив, залишила слід у моєму серці, і ці почуття ніколи не зникали, але з часом зменшувалися. Вони допомагають мені захистити себе в майбутніх стосунках і допомагають бути кращим партнером моєї дружини".

13. "Я отримав ще один шанс через 10 років. Зараз вона на кухні варить каву".