Справжнє кохання чи емоційна залежність: як зрозуміти, що між вами

У здорових стосунках, де є справжнє кохання, люди почуваються щасливими і їм легше долати труднощі. Водночас емоційна залежність – це зовсім інша історія. Перебуваючи у таких стосунках, у людини існує постійна потреба у присутності та схваленні партнера. Що, своєю чергою, провокує підвищену тривожність та невпевненість.

Розібратися у тому, яка різниця між коханням та емоційною залежністю, допомогли психологи. Вони наголошують, що грань між ними не одразу помітна.

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Кохання vs емоційна залежність

Якщо у ваших стосунках панує кохання, то ви почуваєтеся повноцінною людиною як разом з партнером, так і окремо. Ви зберігаєте свою незалежність, насолоджуєтеся хобі та з радістю проводити час з друзями без партнера. Водночас під час емоційної залежності ви постійно шукаєте схвалення коханої людини і вам здається, ніби ви не можете функціонувати самостійно.

Кохання сприяє особистому зростанню, ви щиро підтримуєте інтереси один одного і радієте успіхам. Під час емоційної залежності здається ніби ви не можете досягти успіху без підтримки чи дозволу партнера.

Добре помітити різницю між коханням та емоційною залежністю можна під час конфліктів. У здорових стосунках усі ситуації вирішуються через відкрите спілкування та компроміси. Конфлікти навпаки зміцнюють стосунки і допомагають краще зрозуміти один одного. Водночас люди з емоційною залежністю бояться конфліктів, аби не втратити партнера. Вони намагаються уникати розбіжностей, щоб запобігти сварці.

У здорових стосунках партнери є рівними, а рішення приймають спільно з повагою до думок і бажань один одного. При емоційній залежності домінує один партнер. Він змушує іншого почуватися нездатним висловити свою думку чи зробити вибір.

Якщо ви помітили, що у ваших стосунках домінує емоційна залежність, то краще зверніться до спеціаліста, аби знайти шлях виходу з цієї ситуації.