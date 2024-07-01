Пара прожила цікаве й насичене життя

Ян та Ельс все життя прожили разом. Вони познайомилися ще в школі і з того часу не розлучалися. Разом вони виховували сина.

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Багато часу подружжя прожило на човні, а в останні роки – у будинку на колесах. Ельс планувала стати вчителькою початкових класів, а Ян був спортивним тренером. Однак згодом чоловік та дружина відкрили свій бізнес з перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами Нідерландів.



Ян та Ельс у день свого весілля в 1975 році / Фото BBC

Останні дві години життя провели тільки вдвох

Оскільки Яну доводилося підіймати важкі вантажі, у нього виникли серйозні проблеми зі спиною. У 2003 році чоловік переніс операцію, однак його стан не покращився.

Ельс пішла на пенсію у 2018 році. У листопаді 2022 року в неї діагностували хворобу Альцгеймера. Тоді подружжя почало обговорювати можливість евтаназії.

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Якщо ви приймаєте багато ліків, ви живете як зомбі. Тому, зважаючи на мій біль і хворобу Ельс, я думаю, що ми повинні це припинити,

– казав Ян.

Чоловік та жінка прожили чудове життя й не хотіли, аби в останні роки воно стало нестерпним. Після багатьох розмов з лікарями, сином та один з одним подружжя наважилося на евтаназію.

Довідка. Евтаназія – це спосіб позбавити життя смертельно хвору людину шляхом введення їй ліків у лікарні. Вона здійснюється за усвідомленим бажанням хворого і в суворій відповідності до встановленої законом процедури. Евтаназія є законною у Нідерландах, Португалії, Бельгії, Німеччині, Канаді та кількох інших країнах.

Передостанній день свого життя Ян та Ельс провели в оточенні сім'ї та найкращих друзів. Наступного дня, 3 червня, вони разом поїхали у лікарню, де 2 години спілкувалися і слухали музику перш ніж прийшли лікарі і здійснили процедуру.