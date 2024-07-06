Разобраться в том, какая разница между любовью и эмоциональной зависимостью, помогли психологи. Они отмечают, что грань не сразу заметна.

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Любовь vs эмоциональная зависимость

Если в ваших отношениях царит любовь, то вы чувствуете себя полноценным человеком как вместе с партнером, так и отдельно. Вы сохраняете свою независимость, наслаждаетесь хобби и с радостью проводите время с друзьями без партнера. В то же время во время эмоциональной зависимости вы постоянно ищете одобрения любимого человека и вам кажется, будто вы не можете функционировать самостоятельно.

Любовь способствует личному росту, вы искренне поддерживаете интересы друг друга и радуетесь успехам. Во время эмоциональной зависимости кажется будто вы не можете достичь успеха без поддержки или разрешения партнера.

Хорошо заметить разницу между любовью и эмоциональной зависимостью можно во время конфликтов. В здоровых отношениях все ситуации решаются через открытое общение и компромиссы. Конфликты наоборот укрепляют отношения и помогают лучше понять друг друга. В то же время люди с эмоциональной зависимостью боятся конфликтов, чтобы не потерять партнера. Они стараются избегать разногласий, чтобы предотвратить ссору.

В здоровых отношениях партнеры являются равными, а решения принимают совместно с уважением к мыслям и желаниям друг друга. При эмоциональной зависимости доминирует один партнер. Он заставляет другого чувствовать себя неспособным выразить свое мнение или сделать выбор.

Если вы заметили, что в ваших отношениях доминирует эмоциональная зависимость, то лучше обратитесь к специалисту, чтобы найти путь выхода из этой ситуации.