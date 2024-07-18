Джейн Остін не вийшла заміж. Натомість вона створила просто фантастичну літературну кар'єру. Зараз її, вочевидь, назвали б self made women. Однак не варто помилятися, що життя міс Остін було позбавлене романтичного вайбу. Love 24 розповідає, що відомо про її історію з Томом Лефроєм.

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Як Джейн зустріла свого… містера Дарсі?

З молодим та вродливим ірландцем Томом Джейн зустрілася, коли їй було 20 років. Найвидатніші романи – ще попереду. А поки Джейн танцює на різдвяних балах й насолоджується святковим пуншем.



Майбутня улюблена авторка мільйонів відразу привернула увагу Тома. Біографи зауважують, що ті дні були найяскравішими у їхньому романі, який, можливо, так і не відбувся. Том дотепно жартував, чудово танцював й з погляду майбутнього мав у собі щось від кожного головного героя творів Остін.



Елізабет і містер Дарсі з "Гордості і упередження" / Кадр з фільму

У Гемпширі, де жила Джейн, Том пробув лише декілька тижнів. Можна подумати, що він поїхав і залишив Джейн з розбитим серцем. Однак у листах до сестри вона пише про цю історію, наче про приємну пригоду. Хоча й зауважує: "нарешті настав день, коли я маю востаннє фліртувати з Томом Лефроєм, і коли я пишу, у мене течуть сльози від цієї сумної ідеї".

Том поїхав, а Джейн написала першу чернетку роману, який колись людство знатиме як "Гордість і упередження".

Через декілька років після цієї доленосної зустрічі Том одружиться. Джейн згодом також освідчаться, однак вона відповість "ні".