Джейн Остин не вышла замуж. Вместо этого она создала просто фантастическую литературную карьеру. Сейчас ее, очевидно, назвали бы self made women. Однако не стоит ошибаться, что жизнь мисс Остин была лишена романтического вайба. Love 24 рассказывает, что известно о ее истории с Томом Лефроем.

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Как Джейн встретила своего... мистера Дарси?

С молодым и красивым ирландцем Томом Джейн встретилась, когда ей было 20 лет. Самые выдающиеся романы – еще впереди. А пока Джейн танцует на рождественских балах и наслаждается праздничным пуншем.



Будущая любимая авторка миллионов сразу привлекла внимание Тома. Биографы отмечают, что те дни были самыми яркими в их романе, который, возможно, так и не состоялся. Том остроумно шутил, прекрасно танцевал и с точки зрения будущего имел в себе что-то от каждого главного героя произведений Остин.



Элизабет и мистер Дарси из "Гордости и предубеждения" / Кадр из фильма

В Хэмпшире, где жила Джейн, Том пробыл всего несколько недель. Можно подумать, что он уехал и оставил Джейн с разбитым сердцем. Однако в письмах к сестре она пишет об этой истории, как о приятном приключении. Хотя и замечает: "наконец настал день, когда я должна в последний раз флиртовать с Томом Лефроем, и когда я пишу, у меня текут слезы от этой печальной идеи".

Том уехал, а Джейн написала первый черновик романа, который когда-то человечество будет знать как "Гордость и предубеждение".

Через несколько лет после этой судьбоносной встречи Том женится. Джейн впоследствии также сделает предложение, однако она ответит "нет".