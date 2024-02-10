Хто отримає бажаний подарунок на Китайський Новий рік: 3 знаки східного гороскопу

На Китайський Новий рік частина людей отримають неймовірні подарунки. Це буде дещо дуже особливе.

Так, на Китайський Новий рік Півень, Мавпа та Коза можуть отримати омріяні подарунки. Вони стрибатимуть від щастя.

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Півень

Народжені під знаком Півня можуть отримати неймовірний подарунок. Ваше серце розтане. Не стримуйте емоцій та почуттів. І пам'ятайте, що ви заслуговуєте на найкраще.

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Мавпа

Сьогодні у Мавп може здійснитися довгоочікуване бажання. Кохана людина підготувала особливий презент. Будете в захваті від цього подарунку.

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Коза

На вас чекає дуже приємний сюрприз. Партнер подарує те, про що давно мріяли. Втім, на цьому презенти не закінчаться. Попереду дещо дуже цікаве.

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