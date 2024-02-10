Так, на Китайский Новый год Петух, Обезьяна и Коза могут получить желанные подарки. Они будут прыгать от счастья.

К слову Китайский гороскоп на год Дракона: какие 3 знака будут иметь много тайн от партнера

Петух

Рожденные под знаком Петуха могут получить невероятный подарок. Ваше сердце растает. Не сдерживайте эмоций и чувств. И помните, что вы заслуживаете лучшего.

Гороскоп для Петуха

Обратите внимание Терпеть этого не могут: какие 4 знака зодиака не любят, когда им указывают

Обезьяна

Сегодня у Обезьян может осуществиться долгожданное желание. Любимый человек подготовил особенный презент. Будете в восторге от этого подарка.

Гороскоп для Обезьяны

Интересно В Китайский Новый год: кто встретит любовь 10 февраля

Коза

Вас ждет очень приятный сюрприз. Партнер подарит то, о чем давно мечтали. Впрочем, на этом презенты не закончатся. Впереди кое-что очень интересное.

Гороскоп для Козы